Coritiba e Corinthians empatam em 2 a 2 no último jogo da temporada no Couto Pereira

O Coritiba recebeu a equipe do Corinthians no Couto Pereira, nesta quarta-feira (09.11), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo movimentado, o confronto terminou com o placar empatado em 2 a 2. Alef Manga marcou os dois gols do Coxa.

O próximo e último confronto do Coritiba pelo Brasileirão será neste domingo (13), às 16h, diante do Cuiabá.

O jogo

Para o confronto diante do alvinegro paulista, o técnico Guto Ferreira contou com o retorno do lateral direito Warley, que cumpriu suspensão. A partida diante do Corinthians marcou o jogo de número 100 do zagueiro capitão Luciano Castan com a camisa alviverde.

Em mais um jogo de Couto Pereira lotado, a torcida coxa-branca comemorou logo no início da primeira etapa. Aos 9’, Alef Manga pegou a bola no meio campo, fez a fila e deixou quatro adversários para trás. Na finalização, cara a cara com Cássio, o camisa 11 chutou forte e abriu o placar no Alto da Glória.

Na frente no marcador, o Coxa continuou atacando, mas o Corinthians encontrava espaços e chegava com perigo nos contra-ataques, as investidas paravam na defesa alviverde. Aos 27’, Bruno Gomes pegou a sobra dentro da área, chutou certeiro, mas a bola passou raspando da meta paulista. Aos 29’, o Corinthians empatou a partida com gol de Du Queiroz.

O Coxa não sentiu o gol e se lançou ao ataque para voltar a liderar o marcador. Com 32 minutos, Mateus Cadorini enfiou uma bola para Alef Manga, o camisa 11 dominou e bateu com precisão, Cássio defendeu. No rebote, Régis ficou com a sobra, insistiu na jogada e acabou sendo derrubado na área. O árbitro foi até o VAR e sinalizou penalidade máxima para o Coxa. Na cobrança, Alef Manga bateu colocado e estufou a rede. Final do primeiro tempo, 2 a 1 Coritiba!

Aos 2’ da segunda etapa, o Corinthians marcou o segundo gol e empatou a partida. Aos 9’, Mateus Cadorini balançou as redes, mas o bandeirinha sinalizou impedimento na jogada. O Coxa atacava em velocidade pelas laterais do campo, e aos 13’, Fabrício Daniel recebeu na ponta, dominou e bateu de esquerda, a bola passou raspando a trave.

Se aproximando do apito final, o Coritiba atacava com intensidade. Aos 35’, Fabrício Daniel tocou para Warley, o camisa 17 recebeu forte, mas a bola passou por cima do gol. O Corinthians fechou a defesa, e o Coritiba tentava buscar espaços para chegar com intensidade. Nos acréscimos, a partida ficou truncada, sem chances claras de gols para ambas as equipes. Final de jogo, 2 a 2.