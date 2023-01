Coritiba, Flamengo-SP e Sport garantem classificação antecipada

Nesta sexta-feira (06.01) tiveram mais jogos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Válidos pela segunda rodada da competição, os grupos se afunilaram ainda mais rumo à classificação na próxima fase. Nesta tarde, Portuguesa-SP, Athletico-PR, Cuiabá-MT, Sport-PE, Goiás-GO, Novorizontino-SP, Coritiba-PR e Ska Brasil-SP somaram mais três pontos.

Com a vitória, o Coritiba-PR está classificado à segunda etapa da Copa SP. Pelo Grupo 16, Flamengo-SP também se classificou, e Guarulhos-SP e São José estão eliminados.

Ainda seguem 100%, Athletico-PR, Sport-PE, Goiás-GO, Novorizontino-SP e Ska Brasil-SP, que com seis pontos deixaram o avanço bem encaminhado.

Pelo Grupo 1, a Portuguesa-SP venceu o Náutico-PE por 2 a 0, conquistando sua primeira vitória. Na classificação da chave, o Tanabi-SP ocupa a liderança, seguido por Portuguesa-SP e Real Ariquemes-RO, ambos com três pontos. Náutico-PE está na lanterna sem ainda pontuar na competição.

No Grupo 7, o São Bento-SP perdeu para o Athletico-PR por 1 a 0. Com o resultado, o time paranaense segue na liderança com seis pontos e o São Bento-SP na lanterna. Ainda jogam na rodada, Barretos-SP e Picos-PI.

No Grupo 9, o Cuiabá-MT venceu o Velo Clube-SP pelo placar de 2 a 1. Com a vitória, o Parauapebas-PA é líder com quatro pontos, seguido pelo Velo Clube-SP e Cuiabá-MT empatados com uma vitória. Tupã-SP ocupa a lanterna.

Pelo Grupo 11, o Sport-PE venceu da Inter de Limeira-SP por 2 a 0. Na liderança com seis pontos, o time pernambucano garantiu a sua classificação. Comercial-SP aparece na segunda posição, e depois a Inter de Limeira-SP, seguida pelo lanterna Volta Redonda-RJ.

No Grupo 13, o Goiás-GO ocupa a liderança com seis pontos, depois da vitória por 3 a 0 sobre o Gama-DF nesta tarde. O derrotado está na lanterna sem nenhum ponto. O Atlético Guaratinguetá-SP segue na segunda colocação com quatro pontos e o Grêmio Pague Menos-CE no fim da tabela com um ponto.

Pelo Grupo 14, o Taubaté empatou com o Porto Vitória-ES em 1 a 1. Com o resultado, os times pontuaram pela primeira vez na competição. Os líderes Imperatriz-MA e Fluminense-RJ, ambos com uma vitória, ainda jogam esta noite.

No Grupo 14, o Novorizontino-SP venceu o Figueirense-SC por 3 a 1, e manteve a invencibilidade na competição. Na tabela, Vitória da Conquista-BA e União Suzano-SP estão empatados, ambos com três pontos, e o Figueirense-SC ocupa a última colocação.

Pelo Grupo 16, o Coritiba-PR está classificado para a segunda fase da Copa SP. Com a vitória sobre o Guarulhos-SP por 3 a 2, o time paraense conquistou seis pontos, dividindo a liderança com o Flamengo-SP, que também está garantido na próxima etapa. Guarulhos-SP e São José estão eliminados.

No Grupo 23, o Ska Brasil encaminhou sua classificação ao vencer o Aster-ES, por 2 a 1. Na liderança, o time paulista é seguido pelo adversário desta tarde e o Paraná-PR, ambos com três pontos. Na lanterna, o Vitória-BA ainda não pontou na competição.

Fonte: Agência Esporte