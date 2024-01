Coritiba, Ibrachina, Guaratinguetá e Juventus avançam na 3ª fase

A manhã deste sábado (13) foi positiva para os tempos do interior paulista na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Juventus, Atlético Guaratinguetá e Ibrachina venceram seus adversários e avançaram à terceira fase do torneio, assim como o Coritiba, que continua com 100% de aproveitamento ao superar o Retro.

Juventus e Atlético Guaratinguetá eliminaram representantes das Séries A e B do futebol brasileiro. O primeiro ‘pregou uma peça’ no Avaí ao vencer por 1 a 0, com gol de Kauã, aos 29 minutos do segundo tempo, na Rua Javari. Já o segundo, no Dario Rodrigues Leite, derrotou o Cuiabá pelo mesmo placar. Sorriso, aos 28 da etapa final, foi o herói do duelo.

A Juventus já sabe quem irá enfrentar na próxima fase. Trata-se do Coritiba, que está com 100% de aproveitamento na competição. Ainda neste sábado, o clube paranaense derrotou o Retro por 1 a 0, gol de Jean Gabriel, aos 15 minutos do primeiro tempo.

Já o Atlético Guaratinguetá aguardará o confronto entre Red Bull Bragantino e Taubaté, que acontecerá ainda neste domingo, para conhecer seu próximo adversário.

O destaque desta manhã, porém, ficou com o Ibrachina, que não tomou conhecimento do Macapá-AP e venceu por 4 a 0, gols de João Pedro, Jucelio, Kauã e Sorriso. Na próxima fase, você pegará o vencedor do duelo entre Vasco e Vitória-BA.

Confira os jogos deste sábado (13):

11h

Cuiabá-MT 0 x 1 Atlético Guaratinguetá-SP

Ibrachina-SP 4 x 0 Macapá-AP

Coritiba-MT 0 x 1 Retrô-PE

Avaí-SC 0 x 1 Juventus-SP

14h

Portuguesa- SP x Nova Mutum-MT 15h

Botafogo-SP x Floresta-CE

XV de Piracicaba-SP x São José-RS

Red Bull Bragantino-SP x Taubaté-SP

Aster Itaqua-SP x Oeste-SP

Vasco-RJ x Vitória-BA

17h

Juventude -RS x Água Santa-SP

17h15

Palmeiras-SP x Sport-PE

19h15

Atlético-MG x Sfera-SP

19h30

Santos-SP x EC São Bernardo-SP

21h30

Flamengo-RJ x Náutico-PE

Cruzeiro-MG x Madureira-RJ

Fonte: Esportes