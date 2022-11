Coritiba vence o Flamengo e garante permanência na elite do Brasileirão em 2022

O Coritiba está garantido na Série A do Campeonato Brasileiro 2023! Neste domingo (06.11), o Coritiba recebeu o Flamengo no Couto Pereira, pela 36ª rodada do Brasileirão. Com gol de Alef Manga, o Coritiba venceu a equipe carioca e somou mais três pontos no Campeonato. Com o resultado, o Coritiba garante vaga na elite do futebol brasileiro no ano de 2023.

O Coxa volta a campo na quarta-feira (09), às 19h, contra o Corinthians. O jogo será disputado no Couto Pereira, pela 37ª rodada do Brasileiro.

O jogo

O técnico Guto Ferreira pode contar com o retorno do meio campista Gabriel Boschilia, que cumpriu suspensão na última partida. O Coxa começou com: Gabriel, Natanael, Jhon Chancellor, Luciano Castan, Rafael Santos, Jesus Trindade, Matias Galarza, Bruno Gomes, Robinho, Alef Manga e Matheus Cadorini.

Logo nos primeiros minutos de jogo, as equipes já demonstraram que o confronto no Couto Pereira seria pegado e de muito velocidade. O Coxa buscava espaços para trabalhar a bola e chegar na área da equipe alvinegra. O Flamengo avançava pelo meio campo, mas a defesa alviverde conseguia parar as jogadas evitando o perigo.

Aos 37’, Alef Manga roubou a bola do adversário e avançou pelo meio, na finalização rasteiro o goleiro defendeu. Na jogada seguinte, aos 38’, Bruno Gomes ficou com a sobra e fez levantamento na área, Jhon Chancellor subiu para cabecear, outra defesa do goleiro Hugo.

No final da primeira etapa, a melhor chance do Coxa! Aos 45’, Bruno Gomes bateu falta, a bola foi direto em direção ao gol sem bater na barreira, o goleiro se esticou para fazer a defesa. O primeiro tempo acabou com o placar fechado no Alto da Glória.

Na segunda etapa, a torcida coxa-branca pôde soltar o alívio do peito! Aos 11’, Régis foi derrubado na área, o árbitro foi até o VAR e marcou pênalti para o Coxa. Na cobrança, Alef Manga bateu rasteiro no canto esquerdo e balançou a rede. 1×0 Coxa!

A equipe do Flamengo foi em busca do empate, mas a zaga coxa-branca estava bem postada e não deixava o perigo chegar. Aos 31, Jesús Trindade cobrou falta na entrada da área, a bola foi direto em direção ao gol, mas passou raspando na trave.

Com o apito final, a torcida coxa-branca soltou o grito da garganta e fez o Couto Pereira tremer como nunca. Com o apoio de todos os torcedores e dentro de casa, o Coritiba garantiu a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro 2023.