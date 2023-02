CORONAVÍRUS – Vacina bivalente contra a covid-19 começou a ser aplicada em Porto Velho

Ação visa inserir todas as datas alusivas no calendário das campanhas de saúde

Com o intuito de integrar todas as campanhas anuais de prevenção às doenças, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Administração (Semad), lançou o programa “Entre as Cores: entre uma cor e outra, eu me previno”, nesta segunda-feira (27), na Biblioteca Municipal Francisco Meireles.

Para dar início ao projeto, a Semad reuniu profissionais da saúde e servidores públicos em comemoração ao Fevereiro Roxo e Laranja, mês dedicado à prevenção e combate do lúpus, da fibromialgia e do mal de alzheimer e também da leucemia. Ana Cláudia, secretária-adjunta da Semad, explica que a ação visa inserir todas as datas alusivas no calendário de prevenção às doenças.

“Nossa secretaria é responsável por cuidar da saúde ocupacional de todos os 14 mil servidores do município. Temos a missão de esclarecer e multiplicar informações para que todos saibam como lidar com as doenças físicas e emocionais e conheçam suas formas de prevenção”.

Lorena Prado é portadora de lúpus e foi convidada pela secretaria para compartilhar sua vivência com a doença crônica. Ela conta que sentiu dores constantemente, até procurar ajuda médica.

“Tive diversas crises, mas não sabia que era do lúpus. Fui diagnosticada aos 18 anos e consegui me tratar desde então. Hoje estou com 27 anos e compartilho nas minhas redes sociais como é ter a doença. Sinto que quanto mais informação, menos preconceito as pessoas têm”.

A médica reumatologista Samila Alves também participou do evento e ressaltou que o conhecimento é o principal aliado para o diagnóstico precoce.

“Quanto antes é feito o diagnóstico, mais cedo começa o tratamento. Com isso, há muito mais chance de o paciente ter uma diminuição significativa da progressão da doença”, concluiu.

Texto: Taís Botelho

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO