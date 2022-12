Corpo de Bombeiros alerta para cuidados de segurança durante as comemorações dos jogos da Copa do Mundo

O mês de dezembro será marcado, dentre outras festividades, pelos jogos da Copa do Mundo, no Catar, que tiveram início no dia 24 de novembro. Nesta segunda-feira (5), é possível que, a exemplo de partidas anteriores, seja dia de agitação, alegria e ansiedade, na expectativa de boa participação da seleção brasileira, no jogo. Mas o momento, requer também, cuidados, principalmente para evitar acidentes. É o que orienta a chefe do Estado Maior do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, coronel BM Daniele Cristina Lima Ferreira.

Uma das principais orientações destacada refere-se quanto ao consumo de bebida alcoólica. “Falando em ingestão de bebidas alcoólicas, o reforço da orientação é jamais beber e dirigir, pois é alto o índice de acidentes envolvendo álcool e direção”, garante a coronel Daniele.

CUIDADOS

A oficial do Corpo de Bombeiros também faz recomendações para quem organiza festividades em casa, e o cuidado deve ser redobrado com as crianças. “As crianças precisam de vigilância permanente, elas gostam de explorar, brincar, por isso necessitam de supervisão, e em clima de comemoração, todos tendem a ficar atentos aos jogos e se distraírem das crianças”, pontuou.

Uma dica repassada pela coronel Daniele é eleger o “pai ou mãe da rodada”, ou seja, é a escolha de um adulto para observar as crianças em banhos de piscina, por exemplo.

PREVENÇÃO

Para este ano, Daniele Ferreira aconselha para pessoas que estejam com sintomas gripais que atentem para o protocolo de segurança individual: “Importante manter os cuidados com aglomerações. Se a pessoa estiver com sintomas de gripe que possam utilizar máscaras, higienização das mãos e as demais ações de prevenção que devem ser mantidas”.

Fonte: Governo RO