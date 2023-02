Corpo de Bombeiros de Rondônia organiza estratégias para atendimentos durante o Carnaval 2023

Para garantir a segurança dos foliões durante o período de Carnaval, o Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia – CBMRO, por meio da Coordenadoria de Atividades Técnicas – CAT, está montando estratégias para que os eventos aconteçam de forma organizada, devido às grandes aglomerações e também com relação às documentações expedidas pelos órgãos estaduais.

Uma das principais missões do Corpo de Bombeiros será a realização de vistoria dos veículos, em especial, trios elétricos, que estarão nos cortejos carnavalescos. Os carros devem obedecer a rigorosos critérios técnicos para garantir a segurança de motoristas e foliões.

O coordenador de atividades técnicas do CBMRO, tenente-coronel Mérycles Guedes Nunes explica que, para este período, a Corporação apresenta trabalhado na questão estratégica “e temos uma expertise pois, com exceção do período de pandemia, trabalhamos firmes no período de Carnaval, para que tudo ocorra nos moldes legais”.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Corpo de Bombeiros de Rondônia tem um importante papel na garantia à segurança da população durante o Carnaval. “Todos os eventos que irão acontecer durante este período, precisam passar por visita técnica, sejam eventos abertos ou fechados, para que aconteçam de forma legal, com documentação expedida pelos órgãos de segurança, e assim não acontecem riscos para os foliões”.

PREVENÇÃO

A Coordenadoria de Atividades Técnicas – CAT atua na parte de prevenção. “Neste período, temos procurado os organizadores de eventos para o Carnaval, buscando a documentação necessária para regularizar os blocos, casas de shows e eventos particulares”, esclareceu Mérycles Guedes.

“Estamos finalizando a parte operacional, bem como a de atividades técnicas. As estratégias que usaremos para melhor atender, serão na parte de reforço de serviços e de prevenção. A Corporação estará acompanhando atentamente aos acontecimentos dos eventos carnavalescos e em casos de emergência, estaremos atendendo mediante ligações pelo número 193”, salientou o coordenador de atividades técnicas do CBMRO.

ALVARÁS E VEÍCULOS

Mérycles Guedes lembrou ainda, que, para a liberação de alvarás, é necessário que o organizador procure a Coordenadoria de Atividades Técnicas do CBMRO dias antes de acontecer o evento, para que nada seja feito de última hora. “Em Porto Velho temos a questão dos trios elétricos, bem como as casas de shows. Nesse quesito, o Corpo de Bombeiros já está fazendo as vistorias nos locais já definidos para os eventos”, disse.

“Com relação aos trios elétricos, os organizadores precisam informar o local, a data e como vai funcionar, para que o CBMRO viabilize a melhor forma de segurança com relação a guarda-corpo, a parte de proteção dos pneus, extintores de incêndio; tudo isso para oferecer uma melhor segurança à sociedade rondoniense”, finalizou o coordenador.

Fonte: Governo RO