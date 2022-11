Corpo de Bombeiros Militar reforça inscrições ao processo seletivo para engenheiro civil e contador

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia – CBMRO, publicou a realização do Processo Seletivo destinado ao preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Oficial Bombeiro Militar Temporário. O processo seletivo é destinado para cargo de engenheiro civil e ao cargo de contador. A banca responsável pelo certame é o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE).

A seleção será composta por prova de títulos, teste de aptidão física; previstos para serem realizados no dia 14 e/ou 15 de janeiro de 2023, e com avaliação psicológica, que deverá ocorrer no dia 5 e 26 de fevereiro, exames médicos, investigação social, entrevista, e curso de adaptação. Todas as etapas serão realizadas em Porto Velho – RO, com exceção da prova de títulos, que será feita online.

O Serviço Militar Temporário terá a duração de 12 (doze) meses. Aos Militares Temporários que concluírem com aproveitamento o tempo de serviço, poderão requerer a prorrogação deste tempo, uma ou mais vezes, desde que não ultrapasse a período máximo de 8 (oito) anos no serviço ativo. A contagem do tempo de Serviço Militar Temporário iniciará na data da matrícula, nos respectivos Cursos de Adaptação. Os contratados receberão salário de R$ 7.932,89, além de auxílios extras. Para se inscrever pela internet, o candidato deverá acessar o site www.ibade.org.br, onde constam o Edital, a Ficha de Inscrição via internet e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição.

VIGÊNCIA

O Processo Seletivo terá prazo de validade de dois anos, contado a partir da data de homologação do resultado final, e podendo ser prorrogado por igual período.

INSCRIÇÕES

As inscrições deverão ser realizadas pelo site https://ibade.org.br/ com a taxa no valor de R$ 100,00, do dia 9 de novembro de 2022 ao dia 5 de dezembro de 2022.

Fonte: Governo RO