Corpo de Bombeiros realiza a 19ª Bike Trilha Ecotur com a participação de mais de 6 mil pessoas

A edição da 19ª Bike Trilha Ecotur realizada durante a manhã deste domingo, 30, no município de Guajará-Mirim, pelo Governo do Estado por meio do Corpo de Bombeiros e 2º Subgrupamento, reuniu aproximadamente 6 mil participantes. O passeio ciclístico de todas as idades nesta edição reuniu públicos de bicicleta, de motocicleta e até mesmo em bicicletas elétricas, onde percorrem cerca de 22 quilômetros dentro da cidade e na zona rural do município.

A representante do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, Tenente BM Daniele Cristina Lima Ferreira, destacou a importância do evento para o município de Guajará-Mirim que tem as vias públicas plana e o uso constante de bicicletas.

“O “Bike Trilha” já é histórica, foi crescendo de forma orgânica e tem muito a ver com a cidade, onde o meio de transporte mais utilizado é a bicicleta. O evento que tem a ver com qualidade de vida e saúde, é de importância vital e está no calendário no mês de julho que é o mês também de comemoração do Dia do Bombeiro”, relatou.

Segundo o tenente BM Raimundo Pinto dos Santos, a “Bike Trilha” faz pare do calendário dos Bombeiros e do município, e não deixa de ser uma atividade esportiva e tradicional. “São praticamente 20 anos desse evento, é uma atividade ciclística que faz bem para saúde, sem fins lucrativos e é voltado para a cidade. O evento é organizado pelo Corpo de Bombeiros, em parceria com entidades públicas, privadas e cidadãos que se voluntariam para trabalhar junto conosco neste dia”, explicou.

Em sua primeira vez participando da “Bike Trilha”, Elise da Cruz Joquere, parabenizou a organização do evento e ressaltou que Guajará-Mirim merece, “Primeira que vez que participei, demorei cerca de duas horas e meia, os da frente chegaram em menor tempo. Não estou preparada, isso foi um tapa na cara para iniciar as atividades físicas e me preparar para o próximo ano”, disse.

No final do evento foram sorteados: vinte bicicletas, quatro contas poupança no valor cada de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e vários outros brindes. Os alimentos arrecadados durante as inscrições serão transformados em cestas básicas e posteriormente entregues as famílias de baixa renda e entidades filantrópicas.

