CORRE QUE AINDA TEM! Abadás da Banda começam a ser entregues nesta segunda

Começaram a ser entregues nesta segunda-feira, 05 de fevereiro, os abadás da Banda do Vai Quem Quer, que dão direito ao desfile do bloco dentro do cordão de isolamento. Os foliões que compraram o ticket já podem trocar pela camisa e os que ainda não adquiriram, já vão poder comprar o abadá em espécie, ao preço de R$100, cada.

A troca pelo ticket e vendas dos abadás estão sendo feitas na sede da Banda (Av. Joaquim Nabuco, 2368-Centro)

DESFILE DA BANDA É SÁBADO DIA 10

Lembrando que o desfile da Banda do Vai Quem Quer, maior bloco de Carnaval de rua da região Norte é no próximo sábado, com concentração as 15h na Praça das Três Caixas D’água e desfile as 17h.

Yalle Dantas- Comunicação BVQQ

