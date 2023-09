Corregedoria do MPF fará correição nas unidades do órgão em Rondônia

População poderá apresentar críticas, sugestões ou elogios a respeito do trabalho das unidades do MPF no estado

As unidades do Ministério Público Federal (MPF) em Rondônia vão passar por correição, no período de 18 a 22 de setembro. A atividade é desenvolvida pela Corregedoria do MPF, que é o órgão interno da instituição que fiscaliza as atividades funcionais e a conduta de seus membros.

Haverá atendimento ao público para quem quiser fazer sugestões, considerações e reclamações relacionadas ao trabalho das unidades do MPF da capital e do interior (Ji-Paraná e Vilhena). O atendimento ao público será no dia 20 de setembro, entre 8h e 14h, horário local.

Para participar do atendimento ao público, a pessoa interessada deverá enviar mensagem eletrônica diretamente ao endereço [email protected], até as 17h do dia 19 de setembro de 2021, informando o horário de sua preferência para o atendimento no dia 20 de setembro. Neste dia, qualquer interessado poderá noticiar verbalmente eventuais irregularidades praticadas por procurador(a) da República ou mesmo elogiar sua atuação funcional.

O objetivo da correição ordinária é verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade dos membros no exercício de suas funções, o cumprimento das obrigações legais e levantar as dificuldades e necessidades das unidades, com objetivo de apresentar sugestões a serem encaminhadas aos órgãos superiores do MPF.

Caso julgue necessário, a Corregedoria poderá inspecionar autos, expedientes e registros documentais ou eletrônicos. Um relatório geral da correição será encaminhado ao Conselho Superior do MPF.

Serviço:

Correição no MPF em Rondônia

Agendamento até as 17h do dia 19 de setembro pelo e-mail [email protected]

Atendimento em 20 de setembro, entre 8h e 14h, horário local

Mais informações: [email protected] e (61) 99304-8240

