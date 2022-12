Correios terão alteração no expediente durante festas de fim de ano

Reprodução Polícia Militar (MG) Chuvas causam intervenções em 11 trechos de rodovias federais

As fortes chuvas que atingem os estados de Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo resultaram, até agora, em 11 trechos de rodovias federais com intervenções.

No Espírito Santo, oito trechos foram considerados como “pontos de atenção” pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Na cidade de Serra, a pista está interditada parcialmente devido a uma erosão no acostamento, no sentido sul.

Duas quedas de barreiras também interferem no tráfego da BR-101, em Pedro Canário e em Ibiraçu. A pista está liberada nos dois trechos, mas no primeiro os carros transitam no sistema pare-siga.

Em Fundão, também no Espírito Santo, há uma erosão no acostamento da pista no sentido sul. O local está sinalizado e é considerado “ponto de atenção”.

Um trecho da BR-376, situado entre o Paraná e Santa Catarina, foi bloqueado totalmente nesta terça-feira. No local houve um deslizamento de terra, no começo do mês, que resultou em duas mortes.

O tráfego de veículo estava parcialmente liberado no local do deslizamento. No Paraná há ainda uma interdição parcial no km 42 da BR-277, no município de Morretes. E outras duas interdições parciais em Santa Catarina, na BR-101.

Tempo

A formação de um ciclone extratropical trará chuvas e ventanias para a região Sudeste nesta quarta-feira e quinta-feira, que deverão prosseguir com menor intensidade até o domingo.

O ciclone começou a se formar na noite desta terça-feira. No Rio de Janeiro, os maiores volumes de chuva deverão acontecer nesta quarta. Na quinta, o ciclone começa a se mover em direção ao Espírito Santo e ao Sul da Bahia, antes de deixar o continente.

