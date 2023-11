“Corrida da Democracia” da Assembleia Legislativa acontece no próximo domingo, 26

Nesta quarta-feira (22), o deputado e líder do governo na Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSD) se reuniu com o governador Coronel Marcos Rocha e com o chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves. O deputado estava acompanhado do seu filho, Laerte Filho.

No gabinete do governador, as autoridades trataram de assuntos pertinentes ao estado como, política, investimentos e de ações voltadas para a região central de Rondônia, especialmente, o município de Ji-Paraná.

“E já temos notícias boas para 2024. Atendendo nosso pedido, o governador já determinou à sua equipe, o recapeamento total, com sinalização, horizontal e vertical, da RO-135, que liga Ji-Paraná a Nova Londrina, na RO-429, e da RO-133, que faz ligação entre Ji-Paraná e Nova Colina”, informou o deputado.

Ainda de acordo com o parlamentar, o governador também já determinou ao DER que seja feito o projeto da ponte do Rio Molinho, na saída de Nova Colina e o projeto de pavimentação asfáltica, de Nova Colina até o Mato Grosso.

“Essa é uma rodovia estadual muito importante, que trás toda riqueza do Noroeste do Mato Grosso, para Ji-Paraná, gerando emprego e renda no nosso município. Vamos continuar juntos com o governador, acompanhando esses projetos, afirmou Laerte Gomes que também tratou de temas como a saúde e educação do estado e região central de Rondônia, além de investimentos nos demais municípios da região.

Texto e foto: Juliana Martins I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO