Corumbiara terá o primeiro Centro Recreativo com investimento de R$ 1 milhão do projeto “Governo na Cidade”

As ações do projeto “Governo na Cidade” estão marcando grandes mudanças no município de Corumbiara, distante 847km da Capital. Os quase oito mil habitantes da cidade acompanham diariamente as obras que estão acontecendo no primeiro Centro Recreativo do local. O projeto e urbanismo foi projetado pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp.

Toda a estrutura do local prevê paisagismo, construção do cercamento, plantio de grama, plantio de árvores, instalações elétricas, infraestrutura, calçamento, sinalização/marcação, acessibilidade e projeto de luminotécnico. O local que está sendo construído bem na entrada da cidade tem uma área de 30.246, 00m² que contempla uma praça, pista de caminhada e ciclismo, praça de alimentação com quiosques, quadra poliesportiva e campo de grama sintética coberto e banheiros.

COMUNIDADE VALORIZADA

Toda a estrutura do Centro Recreativo tem como foco a promoção e a garantia da comunidade de Corumbiara para o acesso a um espaço de lazer, prática de esportes e melhoria na qualidade de vida, fortalecendo assim, as políticas públicas e enfrentamento de riscos sociais. “Quando criamos o Projeto Governo na Cidade, em 2021, foi pensando em contemplar os 52 municípios do Estado, independente da cidade ser populosa ou não. E Corumbiara, uma cidade ao Sul de Rondônia merece um local onde a população possa realizar diversas ações recreativas, valorizando assim, o bem-estar de seus moradores”, destacou o Governador Marcos Rocha.

De acordo com Aparecido Rosa, morador há 36 anos da cidade, o local é cobrado pela população há muito tempo. “Acompanhar o andamento da obra dia a dia é uma satisfação. Esse centro é um sonho que será realizado pela população, pois aqui é muito carente de espaços para a prática de esportes e lazer. Ter uma área para nossas crianças e adolescentes utilizarem de forma social irá colaborar para a formação de cidadãos mais conscientes e saudáveis também”, enfatizou. Aparecido mora a menos de um quilômetro do centro que está sendo construído.

O Governo do Estado destinou para a execução do projeto o valor de R$ 1.000,000,00 e a prefeitura entrou com a contrapartida de R$ 6.000,00.

