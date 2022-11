Costa Rica se recupera, vence o Japão e segue viva na Copa do Mundo

Demorou, foram precisos dois jogos, mas, em seu primeiro chute a gol na Copa do Mundo FIFA, a Costa Rica, enfim, conseguiu balançar as redes no Qatar. Foi o suficiente para garantir a Keylor Navas e companhia a vitória por 1 a 0 e frustrar o Japão neste domingo. O resultado mantém os costarriquenhos vivos e embola de vez o Grupo E.

Os “Ticos” sobem a três pontos e se igualam ao Japão e também à Espanha, que entram em campo mais tarde para enfrentar a Alemanha.

A rodada final da chave acontece na próxima quinta-feira de forma simultânea: enquanto os costarriquenhos enfrentam os alemães, os japoneses pegam os espanhóis.

Momento chave

Faltou inspiração no primeiro tempo e o reflexo disso foram 45 minutos sem qualquer chute a gol no estádio Al Rayyan. O Japão, que surpreendeu ao bater a Alemanha na estreia, pouco conseguiu criar e, com suas linhas muito recuadas, acabou sendo dominado pela Costa Rica, que melhorou em relação à goleada sofrida para a Espanha, mas, ainda assim, não o suficiente para se adiantar no placar.

Na volta do intervalo, os japoneses vieram com outra atitude e passaram a levar mais perigo. Foram diversas chances criadas, porém, quase todas elas morriam no último passe. O castigo veio através do costarriquenho Fuller, que aproveitou o painel da defesa asiática para inaugurar o marcador e garantir os três pontos com chute da entrada da área.

Número

Os costarriquenhos tinham um plano: 16 dos 20 gols marcados pelo país na história dos Mundiais saíram no segundo tempo dos jogos.

Craque do jogo

Fuller, que se tornou o herói nacional ao evitar o tropeço em jogo decisivo contra o Panamá nas eliminatórias da CONCACAF, elevou o seu status ainda mais com o gol de hoje em Doha e foi eleito o melhor em campo.

Fonte: Agência Esporte