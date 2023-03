Costela de Tambaqui de Rondônia ganha prêmio em feira de pescados da América do Norte

A costelinha de Tambaqui, bastante conhecida dos rondonienses, foi a estrela da Internacional Seafood Expo North America, maior feira de pescados da América do Norte, que acontece em Boston, EUA. O Tambaqui tem um sabor singular que agrada aos mais exigentes paladares. Foi com essa particularidade, que a costelinha encantou os juízes, e levou o prêmio de Melhor Novo Produto de Foodservice.

A costelinha concorreu com outros 71 participantes de várias partes do mundo. Foram avaliadas diversas características do pescado, como por exemplo, sabor, adequação ao mercado, valor nutricional, originalidade, entre outros aspectos.

Esse prêmio internacional coroa o trabalho de milhares de produtores que buscam despertar o interesse nacional e internacional pelo peixe nativo da Bacia Amazônica, e por isso a sua produção em cativeiro se dá na região Norte do Brasil. Rondônia hoje, é o Estado líder na produção da espécie.

Para o governador Marcos Rocha, “existem várias formas de cultivar o peixe na Amazônia, principalmente em Rondônia. Os dois principais são: cultivo semi-intensivo em tanques escavados, e cultivo em tanques-rede; os dois sempre mostraram bons resultados. Estamos felizes com essa premiação, vendo o peixe característico da nossa região, se destacando aqui na maior feira do setor,” enfatizou.

Vale lembrar que, no ano passado, o Brasil e os Estados Unidos realizaram juntos e de forma simultânea, um movimento em prol do mercado de peixes nativos brasileiros, com a realização da 3ª edição do Festival Tambaqui da Amazônia, agora internacional. Foram assadas 15 mil bandas do pescado e distribuídas em Rondônia, em seis outros estados brasileiros, e em Nova Iorque. As bandas de Tambaqui foram apresentadas na Times Square, na Broadway. Houve também a distribuição de costelinhas e petiscos, para investidores, em um restaurante na Avenida 100th .

O movimento foi organizado pela Associação dos Criadores de Peixes de Rondônia – Acripar, pelo Sebrae e pelo Governo do Estado de Rondônia, e teve como objetivo divulgar o pescado genuinamente brasileiro, para a abertura de novos mercados.

Segundo o secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, “a costelinha de Tambaqui industrializada pelo frigorífico que possui o selo BAP – Best Aquaculture Practices, foi premiada como o Melhor Novo Produto de Foodservice, e toda essa visibilidade ajuda na divulgação do peixe, produzido de forma altamente sustentável. Quem prova, se rende ao sabor único do pescado de Rondônia. Todos devem ter o direito de experimentar o nosso peixe”, enfatizou.

Fonte: Governo RO