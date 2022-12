Costelas com batata no forno

Reprodução BBC News Tempestade de inverno nos EUA derruba energia em 25 estados nos EUA

Uma intensa tempestade de inverno assola grande parte dos Estados Unidos nesta sexta-feira (23), véspera de Natal, causando bloqueios em estradas e cancelamento de voos em aeroportos.

Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS), cerca de 240 milhões de pessoas (70% da população) estão em alerta meteorológico . Quedas de energia foram registrada em 25 estados do país, deixando cerca de 1,4 milhão de residências e empresas sem luz.

As interrupções na distribuição de energia mais problemáticas aconteceram na tarde desta sexta-feira na Carolina do Norte, Virgínia, Tennessee, Nova York e Maine.

Esperava-se que milhões de pessoas pegassem as estradas e embarcassem em voos para os feriados de Natal e Ano Novo. Porém os planos não estão dando certo.

De acordo com a plataforma de controle de voos ‘Flight Aware’, cerca de 7 mil voos foram cancelados nos Estados Unidos devido à tempestade de inverno.

