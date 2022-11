COVID-19 – Agentes de saúde de Porto Velho concluem capacitação oferecida pela Fiocruz

Aperfeiçoamento teve como propósito aumentar a eficiência nos serviços de combate à covid-19

Ao longo de quatro dias, 110 agentes de saúde comunitários e agentes de endemias da Prefeitura de Porto Velho participaram do curso “Agravos Imunopreveníveis de Interesse em Saúde Pública na Amazônia”, oferecido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), na Faculdade Uniron Sapiens, do Porto Velho Shopping.

A capacitação oferecida aos agentes de saúde faz parte do “Projeto Ciência, Saúde e Solidariedade no Enfrentamento à Covid-19”, desenvolvido pela Fiocruz Amazônia, em parceria com a Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional (USAID) e ONG Palladium International/NPI Expandi.

“Essa foi uma oportunidade que nós tivemos e estou muito feliz por ter tido essa chance de aprender, de me atualizar e me aperfeiçoar. Nós, agentes comunitários de saúde, atuamos diretamente no atendimento à população e, com certeza, tudo o que nos foi passado aqui vai ser bem aproveitado”, conta Sebastião Leite.

Durante a cerimônia de encerramento, a secretária-adjunta de saúde do município, Marilene Penati, agradeceu ao coordenador de campo, Sully Sampaio, a Fiocruz, e ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) pela iniciativa de trazer novos conhecimentos aos agentes de saúde de Porto Velho.

Ainda durante a cerimônia de encerramento, Marilene Penati parabenizou todos os profissionais de saúde que participaram ativamente dos quatro dias de capacitação.

“Eu quero agradecer essa parceria com a Fiocruz e dar os parabéns aos nossos servidores pela atuação ativa durante esses quatro dias. Todo esse conhecimento que foi ensinado vai fortalecer e muito o atendimento diante de uma doença que sua evolução ainda é desconhecida. Quem ganha é a nossa população”, disse Marilene Penati.

O coordenador de campo da Fiocruz, Sully Sampaio, destacou a participação dos agentes e agradeceu o desempenho no decorrer do curso. “Vocês são a porta de entrada do SUS, então vocês merecem todo o respeito e toda consideração”, ressaltou.

Todos os agentes de saúde foram capacitados para realizar testes rápido para covid-19 e receberam da Fiocruz aparelhos de oximetria, que servem para medir a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca, além de equipamentos de proteção individual (EPI) e material informativo para consultas.

A Fiocruz Amazônia, por meio do Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD), doou ao município kits de proteção individual e testes rápidos de covid-19 para serem utilizados no atendimento à população nas unidades de saúde.

Texto: Carlos Sabino

Foto: Carlos Sabino

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO