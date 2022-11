André Biernath – Da BBC News Brasil em São Paulo Covid-19: Anvisa libera uso de Remdesivir para crianças

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira (21), a ampliação do uso do medicamento Remdesivir, vendido no Brasil pelo nome comercial de Veklury, para tratamento pediátrico contra a Covid-19.

O Remdesivir é um antiviral injetável, de uso hospitalar, produzido no formato de pó para diluição, em frascos de 100 mg.

Agora, ele poderá ser usado por bebês e crianças a partir de 28 dias e com peso igual ou superior a 3 kg, que tenham pneumonia e precisem também de administração suplementar de oxigênio.

Crianças pesando 40 kg ou menos, sem necessidade de administração suplementar de oxigênio, mas que apresentam risco aumentado para Covid-19 grave, também poderão fazer o tratamento com o medicamento.

O antiviral recebeu registro da Anvisa em março de 2021 e, desde então, vem tendo seu uso expandido.

A substância age impedindo a replicação do vírus no organismo, diminuindo o processo de infecção. Cerca de 50 países já autorizam o uso do Remdesivir.

Fonte: IG SAÚDE