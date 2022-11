Covid-19: Anvisa libera venda de álcool 70% na forma líquida

Os trens da Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo operam sem restrições desde as 9h40 desta sexta-feira (18), mas o dia começou com estações lotadas em razão da interrupção na circulação de trens no horário de pico, por volta das 6h, quando há milhares de passageiros indo para o trabalho e para as escolas, entre outros locais.

A interrupção afetou a Linha 3-Vermelha e a Linha 2-Verde, que fazem transferência com a Linha Azul.

A situação começou a ser normalizada às 7h. Em seu perfil no Twitter, o Metrô informou que a equipe isolou o sistema de controle remoto da energia para retomar a circulação hoje. “Na madrugada, o time vai apurar o que causou o problema. Pedimos desculpas a todos os passageiros”, informou o Metrô.