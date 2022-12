Covid-19: Brasil recebe primeiro lote de vacinas bivalentes

André Biernath – @andre_biernath – Da BBC News Brasil em Londres Vacina para covid





O primeiro lote com 1,4 milhão de doses de vacinas bivalentes fabricadas pela Pfizer contra covid-19 chegou ao Brasil nesta sexta-feira (9). O imunizante protege contra a variante Ômicron original e a variante BA1.

Segundo o Ministério da Saúde, o contrato prevê a entrega de todas as vacinas disponíveis, com as atualizações, e que tenham sido aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As doses serão avaliadas e analisadas pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde.





“Mesmo diante da chegada dos novos lotes de vacinas, é importante reforçar que as doses disponíveis neste momento nas salas de vacinação de todo Brasil são eficazes contra a doença e protegem contra casos graves e óbitos. Os brasileiros devem procurar os postos de vacinação mesmo após o prazo para a dose de reforço”, alertou o Ministério da Saúde.

A pasta deve divulgar as orientações sobre a distribuição, a aplicação e o público-alvo das vacinas nos próximos dias.

