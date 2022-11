Covid-19: Brasil registra 111 óbitos e 23.760 casos nas últimas 24h

Freepik Casos de Covid-19 no pís vêm registrando alta nas últimas semanas





Nas últimas 24 horas, o Brasil contabilizou 23.760 novos casos de Covid-19 , e 111 óbitos relacionados à doença. Com os números, já são 35.035.294 infectadas em todo o país, e 689.039 vidas perdidas desde o início da pandemia .

Os dados do Conass (Conselho Nacional de Secretário de Saúde) mostram um aumento na média móvel de casos registrados em relação à semana passada. Enquanto hoje (17) a média se encontra em 16.320, na segunda-feira passada (10) o número era de 9.366.





A média móvel do número de óbitos também registrou uma altaem relação à semana anterior. Hoje, a média é de 49 mortes, enquanto na semana passada era de 43 óbitos.

São Paulo é o estado com maior número de casos e óbitos causados pela Covid-19 , com 6.174.201 e 175.992, respectivamente. Em seguida vem Minas Gerais, com 3.890.426 pessoas infectadas e 63.910 mortos, e Paraná, com 2.761.472 casos e 45.465 óbitos.

Anvisa libera a venda de Paxlovid

Foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ), a venda nas farmácias brasileiras do remédio Paxlovid , desenvolvido pela fabricante Pfizer e que atua no tratamento de pessoas infectadas pela Covid-19.

A medicação é formada por dois antivirais — nirmatrelvir e o ritonavir — que juntos bloqueiam uma enzima do vírus SARS-CoV-2 vital para a replicação no corpo. O remédio será fornecido para as farmácias e para hospitais particulares do país, segundo a Anvisa.

Nas farmácias , será necessário a apresentação da prescrição médica (receita) para a compra. O Paxlovid ainda apresentará uma bula e rotulagem em língua portuguesa e espanhol, porém ambos na versão europeia. O valor do medicamento ainda não foi divulgado.

A Anvisa ainda deixa claro que o remédio deverá ser usado apenas no tratamento de Covid-19 de adultos, que não necessitam de oxigênio suplementar e que possuem um risco de progressão da doença elevado. Para essas pessoas, sera ministrado os dois comprimidos, ingeridos por via oral juntos, duas vezes ao dia, num período de 5 dias.

