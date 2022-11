Covid-19: Brasil registra 117 mortes nas últimas 24 horas

Reprodução: getty images País registra mais de 29 mil novos casos nas últimas 24 horas





Nas últimas 24 horas, o Brasil contabilizou 29.884 novos casos de Covid-19 , e 117 óbitos relacionados à doença. Com os números, já são 35.082.036 infectadas em todo o país, e 689.272 vidas perdidas desde o início da pandemia .

Os dados do Conass (Conselho Nacional de Secretário de Saúde ) mostram um aumento na média móvel de casos registrados em relação à semana passada. Enquanto hoje (23) a média se encontra em 20.566, na quarta-feira passada (16) o número era de 8.645.

A média móvel do número de óbitos também registrou uma alta em relação à semana anterior. Hoje, a média é de 73 mortes, enquanto na semana passada era de 28 óbitos.

São Paulo é o estado com maior número de casos e óbitos causados pela Covid-19 , com 6.177.577 e 176.074, respectivamente. Em seguida vem Minas Gerais, com 3.898.775 pessoas infectadas e 63.930 mortos, e Paraná, com 2.765.269 casos e 45.477 óbitos.





São Paulo cumpriu meta de vacinação

Apenas o estado de São Paulo cumpriu a meta de vacinar pelo menos 90% da população que deveria receber duas doses da vacina contra a Covid-19 . É o que mostra um novo estudo da Oxfam, organização de ajuda humanitária presente em mais de 90 países, publicado nesta quarta-feira. Segundo o levantamento, o estado paulista imunizou 91% dos elegíveis, isto é, aqueles que estavam aptos a se vacinar.

Alguns estados ficaram em patamar próximo aos 80%, caso do Rio de Janeiro (80,7%), Santa Catarina (84,4%) e Ceará (80%). A disparidade entre os estados foi grande. No Amapá, por exemplo, a média ficou em 59,5%. A cobertura vacinal mais baixa entre os estados se deu em Roraima, com 57,5%.

Entre as cidades brasileiras, o saldo também não é muito positivo. Somente 16% ultrapassaram a marca de 80%. Na região Sul, 30% dos municípios apresentavam mais de 80% da população com duas doses; na região Sudeste, 27,2%; no Centro-Oeste, 11,8%; no Nordeste, 2,7%; e na região Norte, somente 1,1%.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG SAÚDE