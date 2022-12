Covid-19: Brasil registra 24.227 casos e 35 mortes em 24 horas

A Argentina está nas quartas de final da Copa do Mundo FIFA do Qatar-2022. E tem muito a agradecer a Lionel Messi.

O camisa 10 foi figura essencial na vitória por 2 a 1 sobre a Austrália, que colocou a seleção sul-americana pela décima vez entre as oito melhores de uma competição da competição de futebol mais importante do planeta.

Foi a genialidade de Messi que abriu caminho para o time dirigido por Lionel Scaloni conseguir desmontar o forte sistema defensivo armado por seu adversário deste sábado. O gol do craque do Paris Saint-Germain foi o terceiro dele no Oriente Médio e colocou no topo da artilharia do torneio.

Na segunda etapa, Julián Álvarez aproveitou um erro do goleiro Matt Ryan, que tentou sair driblando a linha ofensiva argentina, para ampliar a vantagem. Depois, Craig Goodwin ainda conseguiu diminuir para a Austrália em um chute de longa distância desviado por Enzo Fernández.

Classificado para as quartas, a Argentina já sabe qual será seu próximo compromisso. Na sexta-feira, enfrenta a Holanda em busca da classificação para as semifinais. Os australianos, por outro lado, voltam para casa com dever cumprido. Afinal, igualaram a melhor campanha do país, que havia sido alcançada uma única vez, em 2006.

A Austrália apostou desde o início de jogar por “uma bola”. Para isso, consegui arrastar o 0 a 0 pelo maior tempo possível. A estratégia durou 35 minutos. Então, Alexis Mac Allister entrou na área e tocou para Nicolás Otamendi, que deu só uma leve encostada na bola para prepará-la para Messi. O arremate do camisa 10 teve a precisão de uma tacada de bilhar e morreu no cartinho da meta australiana.

Número O milésimo jogo da carreira de Messi foi também o 23º da sua trajetória em Copas. O camisa 10 argentino está agora empatado com o italiano Paolo Maldini no ranking histórico de quem mais foi a campo na competição. A dupla só está atrás dos alemães Lothar Matthäus (25 partidas) e Miroslav Klose (24). Craque do jogo A partida contra a Austrália foi uma terceira diferente em que Messi balançou as redes. Hoje, ele deixou um problema que o restante da Argentina não parecia nem ter ideia de como conseguir lidar. Por isso, acabou eleito pelos torcedores como vencedor do BUDWEISER PLAYER OF THE MATCH. Hora das contas: o que cada seleção precisa na terceira rodada da Copa

Fonte: Agência Esporte