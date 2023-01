Covid-19: Brasil registra 27,6 mil casos e 158 mortes em 24 horas

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou, nesta quinta-feira (5), que a vacinação contra a covid-19 para pessoas com 12 anos ou mais será retomada na próxima segunda-feira (9). A imunização foi suspensa por falta de vacinas, que distribuídas pelo Ministério da Saúde.

O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, destacou que 1 milhão de cariocas ainda não tomaram a dose de reforço, e que isso deve ser feito o quanto antes. Até o momento, a cobertura vacinal contra a covid-19 no Rio de Janeiro atingiu 90,2% da população total com as duas doses do esquema básico, subindo para 99,8% dos adultos a partir dos 18 anos.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, não houve notificação de outros municípios de suspensão da vacinação. A secretaria também informou que possui baixo estoque das vacinas Pfizer Pediátrica e Baby, e que já enviou ofício ao Ministério de Saúde solicitando novas doses.