Covid-19: Brasil registra 32.970 casos e 71 óbitos nas últimas 24h

Nas últimas 24 horas, o Brasil contabilizou 32.970 novos casos de Covid-19 , e 71 óbitos relacionados à doença. Com os números, já são 34.971.073 infectadas em todo o país, e 688.835 vidas perdidas desde o início da pandemia.

Os dados do Conass (Conselho Nacional de Secretário de Saúde) mostram um aumento na média móvel de casos registrados em relação à semana passada. Enquanto hoje (17) a média se encontra em 11.638, na quarta-feira passada (10) o número era de 6.181.





Já a média móvel do número de óbitos registrou uma queda em relação à semana anterior. Hoje, a média é de 33 mortes, enquanto na semana passada era de 49 óbitos.

São Paulo é o estado com maior número de casos e óbitos causados pela Covid-19 , com 6.167.559 e 175.912, respectivamente. Em seguida vem Minas Gerais, com 3.886.775 pessoas infectadas e 63.901 mortos, e Paraná, com 2.758.110 casos e 45.457 óbitos.

Uso de máscara na USP



O uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 voltou a ser obrigatório a partir desta quarta-feira (16) em ambientes fechados da Universidade de São Paulo (USP). A medida inclui salas de aula, auditórios, museus, laboratórios, bibliotecas, locais de atendimento ao público e setores administrativos. Entre esses espaços está o Museu do Ipiranga, que é ligado à universidade.

A USP disse que nos ambientes externos, apesar de não ser obrigatório, o uso é recomendado em situações de aglomeração. A decisão é da Comissão Assessora de Saúde da Reitoria e foi divulgada na sexta-feira (11).

A medida se baseia no aumento do número de pessoas com sintomas gripais e diagnósticos positivos de infecção pelo coronavírus na comunidade acadêmica.

A comissão orienta que sejam utilizadas máscaras cirúrgicas ou as do tipo N95, e que os usuários da USP lavem as mãos com frequência ou façam higienização com álcool 70%. O esquema vacinal completo contra a covid-19 é obrigatório para professores, servidores e estudantes.

Fonte: IG SAÚDE