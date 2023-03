Covid-19: China suspende restrições de vistos a estrangeiros

Reprodução / BBC News – 21.12.2022 OMS volta a demonstrar preocupação com a condução da pandemia de Covid-19 na China

A partir desta quarta-feira (15), a China vai retomar a emissão de vários tipos de visto para estrangeiros, de acordo com o ministério das Relações Exteriores, suspendendo as restrições que estão em vigor desde o começo da pandemia de Covid-19 .

O país, assim, dá mais um passo na reabertura ao mundo, poucos meses após começar a desarmar a estratégia restritiva adotada pelos chineses, a chamada ” Covid Zero “, que foi imposta por quase três anos em decorrência da doença.

Além da revisão e aprovação de novos vistos, os documentos de viagem emitidos antes do dia 28 de março de 2020 que ainda estão vigentes também serão válidos para entrar na China, conforme nota do escritório de assuntos consulares do ministério publicada nas redes sociais.

Comunicados relacionados ao assunto também foram publicados em sites de representações diplomáticas chinesas no exterior, incluindo as embaixadas nos Estados Unidos e França.

A decisão faz com que outros viajantes também consigam entrar no país sem visto, como os que chegam de cruzeiros para Xangai ou grupos de turistas vindos de Hong Kong, Macau e alguns países do sudeste asiático.

Antes da pandemia , a China recebeu 65,7 milhões de visitantes internacionais em 2019, segundo dados da Organização Mundial do Turismo, vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU) . A maioria dos países, porém, reabriram as fronteiras para viajantes muito antes, enquanto a China começou a abandonar as medidas restritivas apenas no fim do ano passado, depois de uma onda de protestos da população contra as restrições .

As manifestações ocorreram no fim de novembro de 2022 e pediam mais liberdade. Algumas pessoas chegaram a pedir a renúncia do presidente Xi Jinping. Mais tarde, no início de dezembro, as autoridades chinesas anunciaram o fim da política “Covid Zero”, mas a decisão provocou um aumento expressivo no número de casos da doença .

No período, Pequim anunciou que os viajantes vindos de outros países não precisavam mais cumprir quarentena , mas manteve as restrições de vistos para estrangeiros. O governo disse que “continuaria a ajustar sua política de vistos para estrangeiros que visitam a China de maneira científica e dinâmica, de acordo com (…) a situação da pandemia”.

Também retomou o processamento de passaportes chineses para “turismo” ou “visitas de amigos ao exterior”.

Agora, o anúncio da abertura acontece após uma sessão do Parlamento nacional, que confirmou o terceiro mandato de Xi Jinping como presidente e nomeou seu aliado Li Qiang como primeiro-ministro .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG SAÚDE