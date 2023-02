COVID-19 – Dose de reforço para crianças a partir de 5 anos está disponível nas unidades de saúde

Representantes municipais se reúnem com diretoria nacional de gestores da assistência social

O secretário municipal de Assistência Social e Família de Porto Velho, e presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (Coegemas/RO), Claudi Rocha, está participando, nesta semana, de diversas agendas em Brasília para discutir a necessidade de fortalecimento dos serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social para a capital e o estado de Rondônia.

Na manhã de segunda-feira (6), o secretário participou da reunião preparatória, entre os 27 presidentes, com a diretoria nacional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas), para debater as dificuldades da assistência social nos estados e municípios antes das reuniões com as equipes do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e Conselho Nacional de Assistência Social que ocorrerão nesta terça e quarta-feira (7 e 8).

Entre as principais reivindicações dos representantes dos secretários municipais está a cobrança pelo repasse regular e automático para os serviços de assistência social, o reestabelecimento de recursos para a gestão do Programa Bolsa Família e gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), bem como retomada do repasse de recursos para ações estratégicas para erradicação do trabalho infantil e programa de acesso ao mundo do trabalho.

Segundo o secretário da Semasf e presidente do Coegemas/RO, Claudi Rocha, a proposta é uma troca de ideias que fortaleça o serviço. “Estamos aqui para dialogar com a nova equipe do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), para que os serviços e programas da assistência social sejam fortalecidos nos municípios com a garantia do repasse de recursos necessários para o atendimento da nossa população”.

Texto: Semasf

Fotos: Semasf

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO