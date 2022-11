Covid-19: média móvel de casos tem aumento de 54,3% em uma semana

Rovena Rosa/Agência Brasil Número de casos de Covid-19 vêm aumentando nas últimas semanas





Nas últimas 24 horas, o Brasil contabilizou 28.452 novos casos de Covid-19 , e 72 óbitos relacionados à doença . Com os números, já são 34.999.495 infectadas em todo o país, e 688.907 vidas perdidas desde o início da pandemia .

Os dados do Conass (Conselho Nacional de Secretário de Saúde) mostram um aumento na média móvel de casos registrados em relação à semana passada. Enquanto hoje (17) a média se encontra em 13.042, na quarta-feira passada (10) o número era de 8.450.

Já a média móvel do número de óbitos registrou uma queda em relação à semana anterior. Hoje, a média é de 36 mortes, enquanto na semana passada era de 46 óbitos.

São Paulo é o estado com maior número de casos e óbitos causados pela Covid-19 , com 6.170.605 e 175.941, respectivamente. Em seguida vem Minas Gerais, com 3.886.454 pessoas infectadas e 63.908 mortos, e Paraná, com 2.759.272 casos e 45.463 óbitos.





Ocupações por Covid no Hcor

Com o aumento de casos da Covid-19 , o Hospital do Coração (HCor – Associação Beneficente Síria), tem a ocupação de 100% das Unidades de Terapia Intensiva (UTI). O instituto informou ainda que nesta sexta-feira (18), 41 pacientes estão hospitalizados com o vírus ativo.

Na última quinta-feira (17), a média móvel dos últimos sete dias apontou que 57,8% dos testados foram positivados, enquanto a taxa de conversão de internações dos atendimentos do Pronto-Socorro de pessoas com Covid-19 confirmada foi de 14%.

No mesmo período, o Hcor registrou um aumento de 37,9% da média móvel de hospitalizações de pacientes positivados. Na avaliação de 14 dias, a variação foi de +258%.

Sobre a taxa de ocupação das UTIs, o Hcor informou que as áreas destinadas à Covid-19 são variáveis, então a capacidade instalada depende da demanda do dia a dia nos leitos.

Fonte: IG SAÚDE