COVID-19 – Porto Velho aguarda chegada de vacina para retomar imunização infantil

Baixa no estoque atinge o público de 6 meses a menores de 12 anos e parte das unidades interromperam o atendimento

Devido a baixa no estoque da vacina contra a covid-19 para crianças de 6 meses a menores de 12 anos, parte das unidades de saúde de Porto Velho interromperam o atendimento do serviço para o público infantil.

De acordo com Marina Martelett, enfermeira da Divisão de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, desde a semana passada, quando o estoque apresentou baixa, novas doses foram solicitadas à Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa), mas o estado ainda não recebeu o repasse do Ministério da Saúde.

A falta do imunizante para o público infantil é um problema que atinge diversas capitais do país, já que outros estados também sinalizaram a falta de vacinas. “Algumas unidades ainda têm estoque para as crianças, mas, se não recebermos novas doses, em breve faltará em todas as unidades da capital”, explica Marina.

A distribuição da vacina contra a covid-19 para os municípios brasileiros é de responsabilidade do Governo Federal, através do Ministério da Saúde. Em Rondônia, a Agevisa recebe o imunizante e distribui ao restante do estado.

Em Porto Velho, a vacinação para os demais públicos continua disponível em todas as unidades de saúde, confira a programação completa neste link.

Texto: Semusa

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO