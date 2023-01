Covid-19: quase 69 milhões estão com a dose de reforço atrasada

Na noite desta terça-feira (3), os Filhos do Terrão fizeram o primeiro confronto na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023. Na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, o Timão derrotou o Zumbi por 4 a 0. Os gols alvinegros foram marcados por Matheus Araújo, Pedro, Jean (contra) e Ryan. Com a vitória, o Coringão lidera o grupo 12 no critério de saldo de gols.

Timão escalado

Para a partida diante do Zumbi, o técnico Danilo Andrade escalou um onze inicial formado por: Kauê; Léo Mana, João Pedro, Murillo e Vitor Meer; Thomas, Matheus Araújo e Pedrinho; Guilherme Biro, Pedro e Arthur Sousa. À disposição no banco de reservas estavam: Felipe Longo, Alemão, Renato, Zé Vitor, Ryan, Breno Bidon, Kayke, Wesley e Felipe Augusto.

Primeiro tempo

O Corinthians começou a partida em alta intensidade. Já no começo do duelo, a pressão imposta pelo Timão surtiu efeito. Aos três minutos, após linda troca de passes, Biro lançou Arthur Sousa, que foi derrubado dentro da área. Matheus Araújo bateu cruzado com o pé direito e inaugurou o placar.

Com o gol no início, o Alvinegro seguiu dominando a partida. Aos sete minutos, Biro enfiou a bola para Pedrinho, que dividiu com o goleiro e quase aumentou o marcador.

O Timão seguiu criando oportunidades, deixando o Zumbi acuado no campo defensivo. Aos 11, Biro arriscou de fora da área. A bola desviou na marcação e foi para a linha de fundo.

Logo na sequência, Murillo lançou em profundidade para Léo Mana. O lateral cruzou na medida para Arthur Sousa, que chegou na frente da marcação, mas finalizou para fora.

As triangulações alvinegras aconteciam, mas a equipe não conseguia furar o bloqueio adversário. Aos 22 minutos, Pedro cobrou escanteio fechado e quase marcou gol olímpico.

Pouco depois, a zaga do Zumbi afastou o cruzamento de Arthur Sousa. No rebote, Thomas finalizou de voleio e o goleiro defendeu.

Aos 28, o zagueiro Murillo arriscou de fora da área. O goleiro adversário se atrapalhou para fazer a defesa, mas ficou com a bola.

Na reta final da primeira etapa, mais uma chegada do Timão. Murillo achou Pedrinho na área, mas o camisa 10 cabeceou para fora.

Aos 42 minutos, o primeiro susto da equipe adversária. O atacante do Zumbi ganhou da zaga do Timão, bateu para o gol, mas parou em boa defesa de Kauê.

Segundo tempo

Em busca de manter a velocidade no ataque, o treinador Danilo fez uma mudança no intervalo. Wesley entrou no lugar de Pedrinho, e a etapa final começou com o Corinthians mantendo a pressão no campo adversário.

O Alvinegro seguiu criando oportunidades. Pela direita, Biro enfiou para Arthur Sousa. O camisa 9 cruzou rasteiro para trás e Pedro estufou as redes para marcar o segundo do Timão.

A confiança do Corinthians seguia alta e a pressão intensa. Biro sofreu falta na entrada da área. Matheus Araújo cobrou e o goleiro fez linda defesa. Em seguida, o Timão ampliou o marcador. Aos nove minutos, Pedro cobrou escanteio e Jean cabeceou contra.

Aos 20 minutos, mais mudanças no Corinthians. Saíram Biro, Matheus Araújo e Arthur Sousa para as entradas de Kayke, Ryan e Felipe Augusto.

O Timão continuou com o controle do jogo, e o placar elástico deu tranquilidade à equipe na segunda etapa. Aos 30, Pedro e Thomas saíram, para Breno Bidon e Zé Vitor entrarem.

O Timãozinho seguia implacável no duelo. Aos 32 minutos, Wesley bateu bem de fora da área, obrigando o goleiro adversário a fazer boa defesa.

Em seguida, Ryan aproveitou a bola sobrada dentro da área e bateu rasteiro para fora. Aos 47, porém, o volante não perdeu. Wesley enfiou, a bola desviou na marcação, mas chegou limpa para Ryan deslocar o goleiro e fechar o placar.

Próximo jogo

O segundo jogo da primeira fase do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior acontece nesta sexta-feira (6), às 21h45, contra o Fast Clube-AM, na Arena Fonte Luminosa.

Fonte: Agência Esporte