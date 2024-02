Covid-19: R$ 17 bi em recursos paralisados serão investidos na saúde

No exame oftalmológico, a pupila não se moveu e nem respondeu à luz, indicando um quadro de oftalmoplegia, que ocorre quando os músculos oculares ficam paralisados.

De acordo com os médicos, a pressão feita no olho enquanto ele dormia de bruços levou à ruptura dos vasos sanguíneos dos olhos, causando uma hemorragia. O quadro explica porque ele chegou ao pronto-socorro com o olho inchado.

O paciente foi diagnosticado com uma neuropatia óptica isquêmica – lesão que ocorre quando o sangue não flui adequadamente para o nervo óptico, que é responsável por transportar sinais dos olhos para o cérebro e os transformar em imagens.

O problema é mais comum em pacientes com doenças que afetam a circulação sanguínea, como hipertensão, colesterol alto, doenças cardíacas e diabetes.

A neuropatia óptica isquêmica, geralmente, é permanente, uma vez que o nervo óptico para de funcionar e morre. Mas os pacientes podem manter alguma visão periférica.

O paciente também foi diagnosticado com coroidopatia, uma doença que provoca o acúmulo de líquido na retina, área que captura a luz e a converte em imagens. A condição pode causar pontos cegos no centro da visão, além da distorção de objetos, que parecem menores ou mais distantes do que realmente são.

“Esta condição é conhecida como ‘retinopatia de sábado à noite’ devido à sua associação com o uso de álcool e substâncias sedativas”, escreveram os autores do relato do caso.

O taiwanês foi medicado com altas doses de esteroides para evitar que a pressão ocular piorasse. Após quatro meses, ele ainda estava cego do olho esquerdo.