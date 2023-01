Covid-19: Rio inicia reforço da vacina em crianças de 5 a 11 anos

Reprodução / BBC News – 11.01.2023 Falha técnica interrompeu voos nos Estados Unidos

Novos atrasos são esperados devido ao acúmulo de voos que foram interrompidos após falhas técnicas no sistema de controle aéreo nos Estados Unidos , de acordo com a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês).

Embora as atividades estejam sendo retomadas aos poucos , alguns aeroportos, como os de Chicago, ainda registram problemas no sistema que alerta os pilotos sobre possíveis perigos nas rotas de voo .

De acordo com a FAA, os aviões voltariam a decolar novamente a partir das 14h do horário de Greenwich (11h no horário de Brasília), mas ainda com longas esperas.

Aeroportos de todo o país foram afetados. Na manhã de hoje, mais de 5.800 voos dentro e fora dos EUA foram adiados, e mais de 800, cancelados .

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , foi informado sobre o ocorrido e a Casa Branca declarou que, neste momento, não há evidências de que tenha havido um ataque cibernético. As causas ainda estão sendo investigadas.

O presidente da FAA disse à imprensa que as autoridades “esperam [que] em algumas horas tenham uma boa noção do que causou isso e responderemos na hora”.

Nas redes sociais, o secretário de imprensa da Casa Branca afirmou que Biden pediu uma “investigação completa” do caso.

As principais companhias aéreas do país informaram que estão monitorando a situação de perto. A American Airlines disse estar trabalhando com a FAA para minimizar danos aos clientes.

A United Airlines afirmou que não vai cobrar taxas de alteração de voos ou qualquer diferença de tarifa para os passageiros que reagendarem suas viagens até a próxima segunda-feira (16).

Já a Delta, informou que estava trabalhando com a FAA e fornecerá atualizações o mais rápido possível.

Os atrasos também afetaram passageiros que tentam embarcar com destino aos Estados Unidos, como os que estão na França e Reino Unido — onde também foram registradas filas de espera nos aeroportos.

