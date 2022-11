Covid-19: Rio volta a aplicar segunda dose em crianças de 3 e 4 anos

Vitoria Rondon Infecção urinária: cientistas criam solução para prevenir condição

Pesquisadores da Universidade Duke, nos Estados Unidos, desenvolveram uma vacina contra a infecção urinária. O comprimido solúvel foi testado apenas em camundongos e coelhos, mas os resultados, publicados na revista Science Advances, são promissores.

As infecções do trato urinário são mais comuns em mulheres e podem causar dor extrema durante a micção. Mais da metade das mulheres têm pelo menos uma infecção urinária durante a vida e cerca de 5 a 10% experimentam três ou mais por ano.

A nova forma de tratamento foi desenvolvida com o objetivo de reduzir o uso de antibióticos. O remédio promete treinar o sistema imunológico para reconhecer e combater as bactérias causadoras da infecção urinária.

O teste em camundongos mostrou que o remédio funcionou tão bem quanto altas doses de antibiótico para prevenir infecções do trato urinário. Outro experimento, em coelhos, também demonstrou proteção.

Ainda não se sabe qual é o tempo de duração da proteção do comprimido solúvel, mas os pesquisadores afirmam que mesmo se forem necessários reforços, o tratamento é menos prejudicial do que o uso recorrente de antibióticos.

Em uma pesquisa recente envolvendo 240 mulheres com infecções recorrentes, quase 60% das que receberam a solução não tiveram novos episódios durante o período de acompanhamento de nove meses.

Fonte: IG SAÚDE