Covid-19: SP confirma primeiro óbito relacionado à subvariante BQ.1

Giulia Granchi – @GranchiGiulia – Da BBC News Brasil em São Paulo BQ.1: o que se sabe sobre variante da ômicron descoberta no Brasil





A cidade de São Paulo registrou a primeira morte de Covid-19 relacionada à subvariante Ômicron BQ.1. da doença . A vítima foi uma das pessoas que tiveram a confirmação de que contraíram a nova cepa na capital Paulista.

A Secretaria Municipal de Saúde informou, em nota enviada ao iG, que a a vítima se trata de uma mulher de 72 anos. Ela apresentava comorbidades e ficou internada no Hospital São paulo entre os dias 10 e 17 de outubro, quando veio a óbito.





“O outro caso é de um homem de 61 anos, com início de sintomas em 7 de outubro, que cumpriu isolamento e evoluiu clinicamente bem”, ressaltou a secretaria no comunicado.

A pasta destacou ainda que foi informada pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do estado sobre a identificação dos dois casos da variante. Os exames analisados foram realizados até o início do mês de outubro.

Aumento de casos no país

Laboratórios particulares e farmácias em todo Brasil vêm registrando aumento nos testes positivos para covid-19 nas últimas semanas , em um indício do que epidemiologistas classificam como um “alerta” para uma nova onda de casos no país.

Levantamento do Instituto Todos pela Saúde (ITpS) mostra que a taxa de exames positivos para a doença em laboratórios particulares passou de 3% para 17% em menos de um mês — um salto de 566%.

O aumento de casos foi registrado principalmente no Sudeste e Centro-Oeste do país, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso. O ITpS também registrou alta na procura por testes ao longo do mês de outubro em todo o Brasil.

Já nas farmácias, os exames positivos para a doença voltaram ao patamar de dois dígitos, segundo a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), que reúne 26 redes responsáveis por cerca de 45% das vendas de medicamentos no país.

Das 14.970 testagens realizadas de 17 a 23 de outubro, 2.320 (15,5%) apresentaram diagnóstico positivo para a covid . Na semana anterior, a taxa havia sido de 9,36%.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG SAÚDE