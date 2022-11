Covid-19: teste em humanos da 1ª vacina nacional começa nesta sexta

André Biernath – @andre_biernath – Da BBC News Brasil em Londres Vacina para covid





Os testes clínicos da vacina SpiN-Tec , o primeiro imunizante nacional contra a Covid-19 , desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais, foram iniciados nesta sexta-feira (25).

A primeira dose foi aplicada às 9h, no Auditório Nobre da Faculdade de Medicina, em Belo Horizonte. A cerimônia contou com a presença dos cientistas que trabalharam no desenvolvimento do imunizante. Foi explicado que o cadastro para os interessados segue aberto no portal ctvacinas.ufmg.br.





Quem deseja tomar o imunizante precisa ser saudável e ter entre 18 e 85 anos, ter sido vacinado com a CoronaVac em duas doses e ter recebido uma dose de reforço com a Pfizer. O interessado também não pode ter sido infectado pelo vírus.

