Covid-19: uma criança de até 5 anos morreu por dia no Brasil em 2022

Reprodução: BBC News Brasil Criança é vacinada contra a Covid-19

Dados do Observa Infância (Fiocruz/Unifase) apontam que o Brasil registrou uma morte por dia entre crianças de 6 meses a 5 anos devido à Covid-19 entre 1° de janeiro e 11 de outubro de 2022. Foram registrados 314 óbitos nessa faixa etária no período estudado.

O levantamento utiliza as informações mais recentes do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Os óbitos registrados possuem a infecção pelo novo coronavírus como causa básica ou como uma das causas associadas.

A vacinação nesta faixa etária está em ritmo lento. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso emergencial da Coronavac em crianças de 3 e 4 anos em junho. Já a Pfizer pediátrica foi aprovada para uso emergencial em bebês e crianças de 6 meses a 4 anos em setembro.





Dados do Vacinômetro Covid-19, do Ministério da Saúde, apontam que até 28 de novembro, apenas 7 de cada 100 crianças de 3 e 4 anos estavam imunizadas com duas doses do imunizante.

Apenas 1.083.958 crianças, de um total de 5,9 milhões nessa faixa etária, tomaram a primeira dose do imunizante e 403.858 completaram o esquema de vacinação.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .

Fonte: IG SAÚDE