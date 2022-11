Covid-19: vacina bivalente da Pfizer  chegará ao Brasil em dezembro

Pixabay Vacina contra a Covid-19

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou através das redes sociais nesta sexta-feira (25), que os primeiros lotes da vacina bivalente da Pfizer contra Covid-19 chegarão ao Brasil em dezembro.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ) aprovou por unanimidade a autorização emergencial de uso de duas vacinas bivalentes fabricadas pela Pfizer na última terça-feira (22).

Nas redes sociais, o ministro recomendou que os brasileiros busquem os postos de saúde para completar o esquema vacinal contra a Covid-19.

Os primeiros lotes da vacina bivalente, que vão reforçar o enfrentamento da Covid-19, estão previstos para chegar ao Brasil na primeira semana de dezembro. pic.twitter.com/8vyzSs3DFX — Marcelo Queiroga 🇧🇷🇧🇷 (@mqueiroga2) November 25, 2022

“Importante ressaltar que o @minsaude possui acordo com a farmacêutica Pfizer, assinado ainda em novembro de 2021, que contempla a entrega de todas as vacinas disponíveis e aprovadas pela Anvisa”, afirmou Queiroga no Twitter.

E completou: “Quero lembrar ainda aos brasileiros que procurem os postos de vacinação para completar o esquema vacinal, conforme recomendação do Ministério da Saúde”.

Uso de máscaras

Segundo uma determinação da Anvisa, a máscara voltou a ser obrigatória nos aeroportos e aviões do Brasil nesta sexta-feir a. A medida foi informada na última terça (22) após um aumento nos registros de casos de Covid-19 pelo país.

O uso do equipamento de proteção deixou de ser exigido em agosto de 2022 após diminuição do número de mortes e casos, a obrigatoriedade já estava em vigor desde 2020. Na época, os diretores da Anvisa afirmaram que o cenário da pandemia permitia a conversão do uso compulsório da máscara para uma medida de proteção individual recomendada.









Fonte: IG SAÚDE