Covid-19: Vacina para bebês com comorbidade tem baixa procura em SP

Reprodução: BBC News Brasil Vacinação contra a Covid-19

O início da vacinação contra a Covid-19 de crianças de seis meses a menores de 3 anos ou indígenas com comorbidades registrou baixa procura na capital de São Paulo nesta quinta-feira (17). O imunizante que está sendo aplicado é o Pfizer Baby, que tem esquema vacinal de três doses.

A Secretaria Municipal de Saúde alegou que ainda é cedo para falar em baixa adesão. O órgão deve divulgar um balanço até o final do dia.

Crianças imunossuprimidas são aquelas com imunodeficiências primária grave, em quimioterapia ou transplantas. O começo da aplicação das doses nesta faixa etária ocorre no momento em que o país observa um crescimento do número de infecções e internações.

Crianças com idades entre seis meses e três anos sem comorbidades podem ser cadastradas no estado desde a última quarta-feira (16) para as doses remanescentes (xepa) da vacina contra a Covid-19 e Pfizer Baby, da tampa roxa.





Em novembro, as Unidades de Saúde Básicas de São Paulo registraram alta na procura por pessoas que estavam com o ciclo vacinal em atraso.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG SAÚDE