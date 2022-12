COVID-19 – Vacinação de bebês de seis meses a menores de três anos sofre alteração nos dias e locais de aplicação

Medida busca aumentar o número de crianças vacinadas e evitar as sobras de doses

Começou nesta segunda-feira (19) a mudança no formato de vacinação contra a covid-19 em bebês com idade a partir de seis meses a menores de três anos. A partir de agora, a imunização por livre demanda ocorrerá em quatro unidades de saúde com dias determinados, as demais atuarão através de agendamentos.

Na segunda-feira, as unidades que realizarão atendimentos são Maurício Bustani e Agenor de Carvalho. Na terça-feira a unidade é a José Adelino, na quarta-feira a unidade do Castanheira, quinta-feira são Maurício Bustani e Agenor de Carvalho, sexta-feira é no José Adelino e Castanheira. Os atendimentos são por livre demanda, das 8h às 18h na sala de vacina.

As demais unidades de saúde de Porto Velho farão a vacinação mediante agendamento. A população poderá agendar na unidade mais próxima de casa ou através do agente comunitário de saúde (ACS). O objetivo é fazer a vacinação conforme a quantidade de dose de cada frasco de vacina, para evitar o desperdício.

Essa alteração de estratégia é somente para a vacinação de bebês e foi necessária em razão da baixa procura pelo imunizante, o que também tem gerado o descarte de um volume considerável de vacina. Para os demais públicos, a vacinação permanece em todas as unidades de saúde por demanda espontânea.

A secretária municipal de Saúde, Eliana Pasini, diz que “nosso objetivo é vacinar o maior número de pessoas e proteger a população. Por isso, pedimos que as pessoas atualizem o esquema vacinal com as doses de reforço previstas”.

Veja como ficará a vacinação de bebês a partir de seis meses a menores de três anos a partir desta segunda-feira (9):

