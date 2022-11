Covid-19: vacinação de crianças de 6 meses a 4 anos é prorrogada no RJ

Reprodução: BBC News Brasil Vacina contra a Covid-19 é aplicada em criança

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro estendeu até sábado (19) a vacinação contra a covid-19 para crianças de 6 meses a 4 anos com comorbidades ou deficiência.

Nesta sexta-feira (18), o horário em que as crianças devem ser levadas aos 131 postos especificados pela SMS para essa vacinação é das 8h às 17h, e, no sábado (19), das 8h às 12h.

A vacina aplicada neste público é a Pfizer infantil.





Para que a criança seja vacinada, o responsável deverá apresentar comprovante demonstrando que ela pertence a um dos grupos de comorbidades. São válidos exames, receitas, relatório médico e prescrição médica, por exemplo.

A lista de unidades de saúde onde é aplicada a vacina Pfizer infantil pode ser consultada em uma lista publicada no site da prefeitura sobre a covid-19. Na mesma página, podem ser consultadas as comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação.

