Covid: aplicação da vacina bivalente deve começar em 27 de fevereiro

João Cesar Diaz Ministério quer diminuir as filas de cirurgias e exames em 100 dias

O Ministério da Saúde comunicou nesta quinta-feira (26) que vai transferir R$ 600 milhões para estados e municípios realizarem mutirões de cirurgias eletivas , consultas e exames . A ação faz parte da promessa feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante as eleições de 2022.

Na primeira etapa, a União irá disponibilizar R$ 200 milhões para que sejam feitas cirurgias eletivas, ou seja, procedimentos agendados. O repasse foi autorizado hoje em reunião tripartite dos gestores do SUS (Sistema Único de Saúde), feita entre o Ministério da Saúde com secretários estaduais e municipais da área.

Os secretários terão a responsabilidade de levarem as demandas ao ministério. A distribuição da verba será feita com base na população per capita do estado ou do município. Os recursos vão estar disponíveis até junho para as cidades que fizeram o acionamento.

Será a primeira vez que o Ministério da Saúde fará repasse através do Programa Nacional para Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas.

A distribuição dos recursos é uma das principais demandas dos prefeitos do país. Boa parte deles quer reduzir a quantidade de pessoas que aguardam receber atendimento médico.

Lula prometeu focar na saúde

Por conta da pandemia da Covid-19, uma série de consultas e cirurgias atrasou, o que formou uma fila enorme em várias cidades do país para que os procedimentos fossem realizados.

Durante a campanha da eleição de 2022, Lula prometeu criar um projeto para que nos 100 primeiros dias do seu governo ocorresse a diminuição de filas para cirurgias e exames.

A ministra Nísia Trindade, ao tomar posse, revelou que recebeu a missão de colocar em prática o projeto de diminuir com as filas no primeiro trimestre deste ano. Por conta disso, ela criou o Programa Nacional para Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas.

Outro plano que está perto de começar é o mutirão da vacinação. Lula tem como meta aumentar o número de brasileiros vacinados para combater várias doenças, como a Covid-19, a gripe, o sarampo e a poliomielitel.

Fonte: IG SAÚDE