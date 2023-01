Covid: Brasil começa a vacinar com bivalente da Pfizer em fevereiro

Governo do Estado de São Paulo/Divulgação Funcionário manipula vacina da Pfizer

Nesta quinta-feira (26), o Ministério da Saúde divulgou o plano de vacinação contra Covid-19 para 2023 . A primeira etapa de imunização , que terá início em 27 de fevereiro, será realizada com a vacina bivalente da Pfizer , que protege também contra as subvariantes da cepa Ômicron .

Segundo Éder Gatti, diretor do Departamento de Imunização e Doenças Imunopreviníveis, para receber a vacina bivalente, a pessoa deverá ter tomado ao menos duas doses da vacina contra o coronavírus.

Com isso, aqueles que só tomaram uma dose até agora, terão que tomar ainda a segunda dose da primeira versão da vacina para estar apto a tomar a bivalente.

Na primeira etapa, os grupos serão vacinados na seguinte ordem:

Fase 1 – Com 70 anos ou mais, pessoas que vivem em instituições de longa permanência (ILP), imunocomprometidas, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas;

– Com 70 anos ou mais, pessoas que vivem em instituições de longa permanência (ILP), imunocomprometidas, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas; Fase 2 – 60 a 69 anos;

– 60 a 69 anos; Fase 3 – Gestantes e puérperas;

– Gestantes e puérperas; Fase 4 – Profissionais da saúde.

A meta é vacinar 90% da população alvo.

Ainda não há uma previsão de oferta das vacinas bivalentes para o restante da população, explicou Gatti em reunião com representantes dos Estados e municípios. Entretanto, o diretor destacou que serão intensificadas as ações para ampliação da cobertura vacinal das doses de reforço para a população geral com as doses monovalentes, que já fazem parte do estoque do ministério.

Fonte: IG SAÚDE