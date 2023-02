Covid: Brasil não registra mortes em 24 horas pela primeira vez

Reprodução: BBC News Brasil País registrou 298 casos da doença nas últimas 24 horas

Dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), divulgados no início da noite de domingo (12), mostram que, pela primeira vez, o Brasil não registrou mortes causadas pela Covid-19 em 24 horas desde o início da pandemia.

Segundo o Conass, no período de 24 horas foram registrados 298 novos casos de Covid-19. A média móvel dos últimos 7 dias foi de 45 óbitos e 9.126 novos casos diários da doença.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, foram registrados 36.932.830 casos da doença, com 697.674 óbitos. As taxas de incidência e de mortalidade, referentes a casa 100 mil habitantes, são de 17.575 casos de Covid-19 e 332 óbitos.





Sete sintomas relacionados à Covid long a

Um estudo da Universidade de Missouri publicado recentemente no Open Forum Infectious Diseases aponta que existem apenas sete sintomas que podem ser relacionados à Covid longa . São eles: palpitações cardíacas, queda de cabelo, fadiga, dor no peito, falta de ar, dor nas articulações e obesidade.

De acordo com o estudo, estima-se que a Covid longa afete 10% das pessoas infectadas pelo coronavírus. No novo trabalho, a equipe da Universidade de Missouri levantou 47 sintomas mais comumente relatados entre os pacientes, mas que apenas sete deles podem ser conclusivamente ligados à doença.

Os resultados mostraram que até um ano após a infecção inicial pelo novo coronavírus, as pessoas eram mais propensas a desenvolver palpitações cardíacas, queda de cabelo, fadiga, dor no peito, falta de ar, dor nas articulações e obesidade.

