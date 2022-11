Covid: Fiocruz identifica nova variante no estado do Amazonas

José Carlos Cueto – BBC News Mundo Variante pode ser a responsável pelo aumento no número de casos no Amazonas





A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) identificou uma nova variante da Covid-19 no estado do Amazonas. A descoberta foi feita pela Rede Genômica Fiocruz , setor da fundação especializado nas pesquisas da doença.

Essa nova variante, identificada como BE.9, é uma sublinhagem da BA.5, que tem origem na Ômicron . Ela pode ser a responsável por um aumento na média móvel de casos no Amazonas .

Os casos de Covid-19 no estado do Norte do país estavam em ascensão desde metade de outubro e subiram de uma média móvel de cerca de 230 casos por semana para cerca de 1.000.





De acordo com os cientistas da Fiocruz, essa nova variante tem algumas mutações em comum com a BQ.1 , que acredita-se ser uma das responsáveis por um aumento no número de casos pelo país. Contudo, os dados iniciais da fundação apontam para que nenhuma das sublinhagens sejam impulsionadoras de casos graves da Covid.

“A BQ.1.1 já foi identificada em São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco e Rio de Janeiro e é possível que já esteja em mais estados. A BE.9 ainda não sabemos, pois a designação de linhagem ocorreu em 12 de novembro e a partir desta data vamos conseguir monitorar melhor”, afirmou Tiago Gräf, pesquisador da Rede Genômica.

Segundo Gräf, é de suma importância que a BE.9 seja monitorada de perto pelos cientistas para saber se ela tem o potencial de gerar uma nova onde de casos não só no Amazonas, como também no resto do Brasil.

Reforço das medidas contra a Covid

A Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) defendeu, na última semana, o incremento da vacinação, a volta do uso de máscaras e outras medidas para evitar que o cenário atual de alta nos casos de Covid-19 traga um possível aumento de internações, superlotação nos hospitais e mais mortes no futuro.

A entidade divulgou nota técnica de alerta, elaborada por seu Comitê Científico de Covid-19 e Infecções Respiratórias e assinada pelo presidente da SBI, Alberto Chebabo.

“Pelo menos em quatro estados da federação, já se verifica com preocupação uma tendência de curva em aceleração importante de casos novos de infecção pelo SARS-COV-2 quando comparado com o mês anterior”, diz o texto.

A SBI alerta que o cenário é decorrente da subvariante Ômicron BQ.1 e outras variantes e pede que o Ministério da Saúde, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tenham atenção especial às medidas sugeridas.

