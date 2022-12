Gustavo Basso/Creative Commons Covid foi principal causa de morte no país durante 2° ano da pandemia

Em 2021, segundo ano da pandemia, as doenças infecciosas e parasitárias, que inclui a Covid-19, foram a principal causa de óbito no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados fazem parte do relatório “Síntese de Indicadores Sociais”, divulgado nesta sexta-feira.

De acordo com o documento, em 2019, as doenças do aparelho circulatório corresponderam a 27% das mortes, as neoplasias a 17,4% e as doenças infecciosas e parasitárias apenas 4,2% do total.

Já no primeiro ano da pandemia de Covid-19, em 2020, as doenças infecciosas e parasitárias se tornaram o segundo grupo de causas mais importantes. Em 2021, elas corresponderam a 26,6%, em seguida, apareceram as doenças do aparelho circulatório 20,6% e os tumores, com 12,8% e 26,6%.

A pandemia contribuiu ainda para o crescimento da taxa de mortalidade de forma geral no país. Entre os dois anos, esse índice aumentou 46,1%, passando de 5,8 para 8,5 para cada 1 000 habitantes.

Tanto o número de óbitos quanto a taxa de mortalidade aumentaram em 2020 e em 2021 para pessoas a partir dos 20 anos. Entre as regiões do país, houve crescimento dos óbitos em 2020, em comparação com o ano anterior, nas cinco regiões, que variam de 7,6% no Sul e 27,2% no Norte.

Já em 2021, Norte e Nordeste apresentaram desaceleração desse crescimento, enquanto Sul, Sudeste e Centro-Oeste, aceleração.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG SAÚDE