Covid: máscaras voltam a ser obrigatórias no transporte público de SP

Rovena Rosa/Agência Brasil Uso de máscara no transporte público de SP volta a ser obrigatório

O Governo e a Prefeitura de São Paulo decidiram, nesta quinta-feira (24), retormar a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público , em medida contra o aumento de casos de Covid-19 . A decisão passa a valer a partir de sábado (26).

A resolução foi divulgada após uma análise realizada pelo Conselho Gestor da Secretaria Estadual de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde (SCPDS). A determinação será publicada no Diário Oficial do Estado na sexta-feira (25).

O Governo paulista recomenda ainda que a volta do uso obrigatório de máscaras no ônibus e no metrô seja adotada por todos os municípios do estado, e reitera a importância da população estar com o ciclo vacinal completo.





Em nota, o Conselho Gestor da Secretaria Estadual de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde, órgão responsável pela recomendação, joga luz sobre o aumento de casos e internações em São Paulo.

“Nas últimas semanas o Estado de São Paulo tem apresentado aumento expressivo na transmissão do Sars-Cov-2, que se reflete principalmente nos indicadores de internações por COVID-19 em leitos de enfermaria e UTI, que nos últimos 14 dias mostram crescimento de 156% e 97,5%, respectivamente, chegando a uma média diária de mais de 400 novas internações”, informou.

“A velocidade de aumento de internações (5% ao dia para pacientes em UTI e 7% por dia para pacientes em enfermarias) e taxas de ocupação de leitos de UTI (44% no Estado de São Paulo e 59% na Região Metropolitana de São Paulo) é acentuada e começa a pressionar os sistemas de saúde público e privado”, completa o comunicado.

Outro argumento utilizado foi a circulação das subvariantes da Ômicron no estado, com predominância da sublinhagem BA.5 e crescimento progressivo da casos relacionados à BQ1.

A SCPDS enfatiza também a necessidade de que todas as pessoas com mais de 18 anos recebam as doses de reforço da vacina . De acordo com a secretaria, cerca de 10 milhões de adultos não tomaram a primeira dose de reforço, enquanto 7 milhões não receberam a segunda dose de reforço.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG SAÚDE