Covid: Saúde distribui 740 mil doses de vacina infantil para estados

Reprodução: BBC News Brasil Covid-19: atraso em vacinação de bebês e crianças preocupa pais em meio a temor de alta de casos

Nesta segunda-feira (16), o Ministério da Saúde informou que iniciou a distribuição de 740,2 mil doses de CoronaVac infantil a todos os estados para a retomada da vacinação de crianças de 3 a 11 anos contra o coronavírus. De acordo com a pasta, as entregas devem ser finalizadas até terça-feira, dia 17.

A nova emissão de vacinas foi viabilizada por um acordo firmado entre o ministério e o Instituto Butantan no último dia 7. O Ministério comprou mais de 2,6 milhões de doses do imunizante, sendo 750 mil imediatas e 1,85 milhão restantes adquiridas quando o ministério fizer um novo aditivo no contrato.

Após as secretarias municipais suspenderem a imunicação infantil devido ao estoque vazio, a entrega de vacinas contra o vírus passou a ser uma das prioridades da Saúde.

A secretária de Vigilância em Saúde, Ethel Maciel, afirmou que a pasta também negocia a antecipação de nova remessa de 3,2 milhões de unidades com a Pfizer, até então prevista para aquisição no final deste mês.

A preocupação com o reforço na vacinação infantil está relacionada à nova variante de alta transmissibilidade detectada, e o carnaval, que vai gerar aglomerações em todo país. Em coletiva na última semana, Nísia Trindade afirmou que uma campanha de vacinação com foco nas escolas foi adiantada para fevereiro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG SAÚDE