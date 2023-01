Reprodução: BBC News Brasil Covid: Saúde orienta reforço vacinal para crianças a partir de 5 anos

O Ministério da Saúde passou a orientar uma dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para crianças entre 5 a 11 anos. Até então, a pasta indicava a terceira aplicação apenas para aqueles a partir de 12 anos.

De acordo com a pasta, o reforço deve ser feito com o imunizante pediátrico da Pfizer, tanto para aqueles que completaram o esquema inicial, de duas doses, com a vacina da fabricante, como também para os que receberam as aplicações da CoronaVac.

A terceira dose pode ser administrada no período de ao menos quatro meses após a segunda. A Anvisa já havia autorizado a ampliação do reforço para as crianças a partir de 5 anos no início de dezembro.

O ministério ressalta ainda que os testes clínicos e experiências de vida real em outros países comprovaram a segurança da vacina, e destaca a importância de se ampliar a cobertura com a proteção.

Embora as autoridades destaquem os benefícios da terceira dose para garantir a proteção contra a Covid-19, aplicação considerada indispensável no contexto da variante Ômicron.

De acordo com um comunicado do Ministério da Saúde desta quarta-feira, baseado em dados da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), cerca de 69 milhões de brasileiros acima de 12 anos estão com o reforço atrasado.

Além disso, o ministério afirma que mais de 30 milhões de brasileiros no público acima de 40 anos, elegível para quatro doses, não recebeu o segundo reforço.

