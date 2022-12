CRAS de Mirante da Serra recebe veículos para ampliar ações sociais

As ações do Centro de Referência e Assistência Social (Cras), do município de Mirante da Serra, serão ampliadas com a chegada de dois novos veículos. O chefe de gabinete parlamentar da presidência da Assembleia Legislativa, Erique Marques, representando o presidente Alex Redano (Republicanos), participou da solenidade de entrega, junto com o prefeito Evandro Duarte e o vereador Mazinho, autor do pedido ao deputado.

“O Cras faz um trabalho nos municípios de ofertar a inscrição em programas de transferência de renda, como o recém criado Auxílio Brasil. Esse recurso vai permitir que em Mirante da Serra essas ações sociais tenham um alcance ainda maior”, destacou Redano.

O valor de R$ 180 mil garantiu os dois automóveis, para possibilitar a ampliação das ações do Cras, que é um órgão público criado com o objetivo de fornecer apoio e proteção assistencial às pessoas que residem em áreas consideradas de vulnerabilidade social, tendo como uma de suas atribuições o acesso a projetos e benefícios governamentais.

O Cras oferece apoio às famílias e pessoas em vulnerabilidade social, pessoas com deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, pessoas inscritas no Cadastro Único, beneficiários do Auxílio Brasil e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros.

Texto: Eranildo Costa Luna

Fotos: Assessoria